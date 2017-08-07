Развитие армянского баскетбола находится на верном пути: Никша Бавцевич

После победы сборной Армении по баскетболу в отборочном туре на первенство мира 2019 года над сборной Швеции главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич подвел итоги. Как передает «Арменпресс», об этом он рассказал беседе с журналистами.

«И сегодня трибуны не были полны. Надеюсь, что на игру с Боснией и Герцеговиной придет больше болельщиков.

Моя команда, мои парни достойны большей поддержки болельщиков.

Об этом я сказал после предыдущей игер: ведь они выкладываются на площадке по полной, они играют не на 70-80%, а на все 100%, некоторые – на 110%. Поддержка болельщиков была фантастической»,- сказал главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич.

После этой игры сборная Армении по баскетболу возглавляет турнирную таблицу группы А. Как сказал главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич , он не думает о турнирной таблице и запретил думать о ней игрокам. «Мы продвигаемся от игры к игре. Надо сконцентрироваться только на конкретной встрече. Наша группа довольно сложная, однако мы должны показать, что развитие армянского баскетбола находится на верном пути. Этими 2 победами все не кончается. Каждая команда может выиграть у себя дома, мы должны уметь побеждать и в гостях. Мы не даем грандиозных обещаний, а молча делаем свою работу. У нас имеется новое поколение игроков, думаю, наша команда – самая молодая в группе. Надеюсь, что Федерация баскетбола Армении сделает все, чтобы сохранить это поколение в ближайшие 5-6 лет. Это поможет армянскому баскетболу»,- сказал главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич.

Следующая игра предстоит сборной Армении по баскетболу 9-го августа, с командой Боснии и Герцеговины.