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Кадимян помог «Ворскле» сыграть с киевским «Динамо» вничью


В 4-м туре первенства Украины полтавский клуб «Ворскла» сыграл с киевским «Динамо» вничью (0:0). В составе  клуба «Ворскла» играл кандидат в члены сборной Армении Гегам Кадимян.

Как передает «Арменпресс», клуб «Ворскла» с 7-ю очками занимает 4-е место.  

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