Кадимян помог «Ворскле» сыграть с киевским «Динамо» вничью

В 4-м туре первенства Украины полтавский клуб «Ворскла» сыграл с киевским «Динамо» вничью (0:0). В составе клуба «Ворскла» играл кандидат в члены сборной Армении Гегам Кадимян.

Как передает «Арменпресс» , клуб «Ворскла» с 7-ю очками занимает 4-е место.