Армянский борец Малхас Амоян стал вице-чемпионом молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

На завершающемся в воскресенье в финском Тампере молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе Малхас Амоян в решающей схватке за чемпионство боролся с иранцем Амином Яваром Кавиянинежадом и уступил сопернику в равной борьбе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении.

Как сообщает пресс-служба, он выступал в весовой категории 66 кг и удостоился серебряной медали.

В борьбе за бронзовую медаль Тигран Минасян (55 кг) также при равенстве очков проиграл представителю России Эмину Севершаеву.

Супертяжеловес Давид Овасапян выбыл из борьбы в четвертьфинале.