В январе-июле 2017 года пассажиропоток в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» вырос на 28%, Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба ГУГА Армении.

Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-июле 2017 года обслужили 1,373,856 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 28 %. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

В июле 2017 года ереванский аэропорт «Звартноц» обслужил 270 751 пассажира, что выше показателя за июль 2016 года на 19%.

В январе-июле 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в «Звартноце» пассажиропоток вырос на 24,7 %, а в «Шираке» – 526.6 %.

За первые 7 месяцев 2017 года объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 12 708 т, что на 59,7 % больше, чем в 2016 году.