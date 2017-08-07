Швейцарский прокурор Карла Дель Понте объявила о своем уходе из комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. Комиссия, по ее словам, "абсолютно ничего не делает".

Дель Понте, ранее известная своими расследованиями преступлений против человечности в бывшей Югославии, работала в Комиссии ООН по расследованию в Сирии почти пять лет.

"Я в смятении, я сдаюсь, - сказала она швейцарской газете Blick. - Я написала заявление об отставке и отправлю его в ближайшие дни",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Все [стороны конфликта] в Сирии - на стороне зла. Правительство Башара Асада совершало ужасные преступления против человечности и применяло химическое оружие. А оппозиция сейчас состоит из экстремистов и террористов", - добавила она.

В результате гражданской войны в Сирии погибли уже более 300 тысяч человек, миллионы стали беженцами или вынужденными переселенцами.

"Я ухожу из этой комиссии, которая не подкреплена никакой политической волей, - сказала Дель Понте в ходе дискуссии на кинофестивале в Локарно. - У меня нет никакой власти, пока Совет Безопасности [ООН] бездействует. Для Сирии нет справедливости".

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии работает с 2013 года. Она уполномочена расследовать все нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности. В состав комиссии входит Паулу Сержиу Пинейро, Карла дель Понте, Витит Мунтарбхорн и Карен Абузейд.



