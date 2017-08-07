Травмы, высокое артериальное давление, высокая температура: В день скорая помощь обслуживает 670 вызовов
Пока увеличения числа вызовов скорой помощи в связи с высоким температурным фоном не наблюдается. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала директор ЗАО«Скорая медпомощь» Такуи Степанян.
«В эти дни увеличения числа вызовов скорой помощи в связи с высоким температурным фоном не наблюдается. Только 2 недели назад наблюдалось увеличение числа вызовов скорой помощи на 200 в день, сейчас прежние показатели восстановились. Как обычно, в день скорая помощь обслуживает 670 вызовов»,- сказала директор ЗАО«Скорая медпомощь» Такуи Степанян.
По ее словам, в основном, скорую вызывают хронические больные, с высоким артериальным давлением. Немало и травм.
7-10 августа в республике ожидается высокий температурный фон.
Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в Ереване, Араратской долине и низинах Сюника днем ожидается +39...+41 градусов и высокая степень пожароопасности.
Среднесуточная температура 7-10 августа превысит норму на 5-6 градусов.6-8 августа температура повысится на 1-2 градуса.