Травмы, высокое артериальное давление, высокая температура: В день скорая помощь обслуживает 670 вызовов

Пока увеличения числа вызовов скорой помощи в связи с высоким температурным фоном не наблюдается. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала директор ЗАО«Скорая медпомощь» Такуи Степанян.

«В эти дни увеличения числа вызовов скорой помощи в связи с высоким температурным фоном не наблюдается. Только 2 недели назад наблюдалось увеличение числа вызовов скорой помощи на 200 в день, сейчас прежние показатели восстановились. Как обычно, в день скорая помощь обслуживает 670 вызовов»,- сказала директор ЗАО«Скорая медпомощь» Такуи Степанян.

По ее словам, в основном, скорую вызывают хронические больные, с высоким артериальным давлением. Немало и травм.

7-10 августа в республике ожидается высокий температурный фон.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в Ереване, Араратской долине и низинах Сюника днем ожидается +39...+41 градусов и высокая степень пожароопасности.

Среднесуточная температура 7-10 августа превысит норму на 5-6 градусов.

6-8 августа температура повысится на 1-2 градуса.