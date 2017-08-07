Боевики ИГ расстреляли в Афганистане более 50 человек
Более 50 человек были расстреляны боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и радикального движения "Талибан" (обе организации запрещены в РФ) на севере Афганистана в провинции Сари-Пуль. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
По его информации, инцидент произошел рядом с селом Мирза Оланг, в котором уже несколько дней местные силовики ведут бои с боевиками. Как отмечает агентство, среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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