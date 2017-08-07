Жертвами пожара в Башкирии стали девять человек

Девять человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара в деревянном доме в деревне Угузево в Башкирии.

Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

"В результате происшествия девять человек погибли, из них пятеро детей. Еще три человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС заведующая отделом пресс-службы Минздрава республики Айгуль Абдуллина, выжившие пострадавшие были эвакуированы в Бирскую центральную районную больницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

пожар произошел около 00:24 мск в жилом бревенчатом доме мансардного типа в Бирском районе. Он был потушен в 04:22.





