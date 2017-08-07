Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться на Украину.

"Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать", - сказал в воскресенье на встрече с журналистами в Варшаве политик, заверив, что намерен пересекать границу легально,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда [на Украину], когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев", - сказал он, выразив уверенность, что жители Украины находятся на его стороне.



