Президент Ирана во вторник представит список кандидатов в министры

Президент Ирана Хасан Роухани планирует представить список кандидатов на должности в новом кабинете министров во вторник, передает агентство Tasnim со ссылкой на пресс-секретаря председательствующего совета меджлиса (парламента) Бехруза Немати.

По его словам, после церемонии инаугурации Роухани стало известно, что во вторник президент представит список кандидатов на должности кабинета министров в меджлис на предмет вотума доверия.

Сразу после того, как меджлис получит список кандидатов, парламентарии начнут проверять личные дела и изучать их планы, касающиеся новой должности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В субботу в здании иранского меджлиса прошла вторая часть инаугурации — приведение к присяге президента Ирана. В течение двух недель после официального вступления в должность президент должен представить для утверждения в парламенте новый состав правительства. В свою очередь, парламент должен в течение десяти дней после представления рассмотреть кандидатуры министров.