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Вараздат Ароян открыл счет голам в премьер-лиге РФ


В первенстве премьер-лиги РФ состоялись игры 4-го тура. «Урал», Екатеринбург, принимал на своем поле команду «Краснодар», игра завершилась со счетом  1:1. Как передает «Арменпресс», на 15-й минуте счет в игре открыл ударом головой защитник сборной Армении Вараздат Ароян. Краснодарцы забили ответный гол с пенальти, в дополнительные 5 минут встречи.


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