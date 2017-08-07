Первенство Армении в высшей лиге по футболу: «Бананц»-«Пюник» - 2:2; «Гандзасар- Капан»-«Арарат» - 1:3

6-го августа состоялись 2 встречи первенства высшей лиги по футболу Армении. Как передает «Арменпресс», встреча команд «Бананц»-«Пюник» завершилась со счетом 2:2; встреча команд «Гандзасар-Капан»-«Арарат» завершилась со счетом 1:3.

В первом туре первенства высшей лиги по футболу Армении состоялась встреча команды «Алашкерт» из Еревана и принимающей стороны - команды «Ширак» из Гюмри. Хозяева победили со счетом 2:1.