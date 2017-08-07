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Первенство Армении в высшей лиге по футболу: «Бананц»-«Пюник» - 2:2; «Гандзасар- Капан»-«Арарат» - 1:3


6-го августа состоялись 2 встречи первенства  высшей лиги по футболу Армении. Как передает «Арменпресс», встреча  команд «Бананц»-«Пюник» завершилась со счетом  2:2; встреча  команд «Гандзасар-Капан»-«Арарат» завершилась со счетом 1:3.

В первом туре первенства  высшей лиги по футболу Армении состоялась встреча команды «Алашкерт» из Еревана и принимающей стороны - команды «Ширак» из Гюмри. Хозяева победили со счетом 2:1.

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