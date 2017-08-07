Sinquefield Cup: армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Максимом Вашье- Лаграв

В американском Сент-Луисе продолжается розыгрыш шахматного Кубка Синкфилда. В 5-м туре армянский гроссмейстер Левон Аронян вновь сыграл вничью с Максимом Вашье-Лаграв. Как передает «Арменпресс», игра завершилась на 45-м ходу.

Турнирную таблицу единолично возглавляет Максим Вашье-Лаграв. Левон Аронян в следующем туре встретится с Со.

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 5 тура: Ананд – Каруана 1-0, Со – Карлсен 0-1, Вашье-Лаграв - Аронян, Карякин - Непомнящий, Накамура - Свидлер ничьи.

Положение после 5 туров: 1. Вашье-Лаграв – 3,5; 2-3. Карлсен, Ананд – по 3; 4-6. Каруана, Карякин, Аронян – по 2,5; 7-10. Со, Непомнящий, Накамура, Свидлер - по 2.

Пары 6 тура: Каруана - Вашье-Лаграв, Карякин - Ананд, Карлсен - Накамура, Аронян - Со, Непомнящий - Свидлер.