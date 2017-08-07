Историческое событие в Тбилиси: Дом Туманяна вновь открыл свои двери

5-го августа 2017 года в последнем обиталище Ованеса Туманяна в Тбилиси, по адресу улица Амаглеба, 18, состоялось открытие научно-культурного центра «Дом Ованеса Туманяна», что стало новой страницей в истории армяно-грузинских культурных связей.

Поводом для этого исторического события в Тбилиси стал возврат армянской общине последнего обиталища Ованеса Туманяна в Тбилиси, гдео он проживал 100 лет назад. Здесь в свое время гостили Агаян и Комитас, Ширванзаде, Исаакян, Папазян, Марр, Иашвили, Табидзе, Гришашвили, Брюсов и другие великие, здесь проходили обсуждения, дебаты, чтения, пресс-конференции и пр.

После прибретения Грузией независимости этот дом был утрачен армянской общиной, его судьба была критической, на его территории была расположена библиотечная секция и полуразрушенный жилой сектор.

Этот дом был передан законному владельцу благодаря усилиям покойного председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна, кому помогали бывший мэр Гюмри, ныне депутат НС Армении Вардан Гукасян, сопредседатель фонда IdeA Рубен Варданян. Полная реставрация дома произведена на средства фонда памяти Джинишяна, фонда IdeA Рубен и армянской общины.

В церемонии открытия научно-культурного центра «Дом Ованеса Туманяна» принимали участие делегация служителей ААЦ из Св. Эчмиадзина, политические деятели из Армении, Грузии, гости из РФ, интеллигенция Тбилиси и др.

Начало церемони состоялось в Пантеоне Ходживанка, где участники мероприятия возложили венки к могиле Ованеса Туманяна, служители ААЦ отслужили заупокойный молебен.

Ленту перерезали бывший мэр Гюмри, ныне депутат НС Армении Вардан Гукасян, представитель фонда IdeA Эдгар Манукян, директор фонда памяти Джинишяна

Эльза Манасян. Служители ААЦ освятили научно-культурный центр «Дом Ованеса Туманяна».

Директор научно-культурного центра «Дом Ованеса Туманяна» Гисанэ Овсепян выступила с докладом о планах и направлениях работы центра.

Гости выступили с поздравительными речами. Был показан фильм, демонстрирующий ход возврата дома армянской общине и ход реставрационных работ.

С приветствием выступили директор Дома-музея Ованеса Туманяна в Ереване Наринэ Тухикян, председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян, сын покойного председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна, директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили, председатель Союза армянских писателей Грузии «Вернатун» Жора Снхчян, поэт-переводчик Гиви Шахназар, директор центра «Айартун» армянской общины Грузии Левон Чидилян.

Затем состоялся небольшой концерт.

Завершилось мероприятие обращением предводителя епархии ААЦ «Вираайоц» епископа Вазгена Мирзаханяна, который подарил центру картины известных тбилисских армянских художников Меружана Шаумяна и Тенгиза Микоянца.

Гости также преподнесли подарки научно-культурному центру «Дом Ованеса Туманяна».

В научно-культурном центре «Дом Ованеса Туманяна» будут произходить различные мероприятия научного, литературного, образовательного характера. Один из залов назван именем покойного председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна, здесь будут проходить встречи литераторов обеих стран, обсуждения; в научно-культурном центре «Дом Ованеса Туманяна» будут действовать кукольный театр, музей культурного наследия армян Грузии, библиотека.