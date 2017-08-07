Трамп и Мун Чжэ Ин назвали КНДР растущей угрозой для большей части мира

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного звонка назвали Северную Корею «растущей угрозой для большей части мира». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Главы государств также приветствовали единогласное принятие Советом Безопасности ООН резолюции о введении новых санкций в отношении Пхеньяна,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Оба лидера подтвердили, что Северная Корея создает серьезную и растущую прямую угрозу для Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, а также для большинства стран по всему миру», — заявил Белый дом.

«Лидеры обязались в полной мере выполнять все соответствующие резолюции и призывать международное сообщество делать это», — говорится в заявлении.

В субботу, 5 августа, Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.