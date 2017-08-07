Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России
09:56, 7 Август, 2017
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предупредил Россию об ответных мерах на высылку американских дипломатов, об этих действиях Вашингтона будет объявлено к 1 сентября. Об этом сообщило агентство AP.
Тиллерсон заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с РФ, передает агентство Reuters. Кроме того, глава Госдепартамента выразил готовность работать с Москвой над разрешением проблем, отметив, что не стоит прекращать общение из-за одного вопроса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Тиллерсон находится в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН.