Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предупредил Россию об ответных мерах на высылку американских дипломатов, об этих действиях Вашингтона будет объявлено к 1 сентября. Об этом сообщило агентство AP.

Тиллерсон заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с РФ, передает агентство Reuters. Кроме того, глава Госдепартамента выразил готовность работать с Москвой над разрешением проблем, отметив, что не стоит прекращать общение из-за одного вопроса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тиллерсон находится в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН.