Прибывший в Исламскую Республику Иран с рабочим визитом Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на официальной церемонии инаугурации избранного Президента ИРИ Хасана Рохани. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Вечером от имени Президента Рохани будет дан официальный приём в честь прибывших в Тегеран высокопоставленных делегаций.