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Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на официальной церемонии инаугурации избранного Президента ИРИ Хасана Рохани


Прибывший в Исламскую Республику Иран с рабочим визитом Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на официальной церемонии инаугурации избранного Президента ИРИ Хасана Рохани. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

 

Вечером от имени Президента Рохани будет дан официальный приём в честь прибывших в Тегеран высокопоставленных делегаций.

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