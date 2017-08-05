Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на официальной церемонии инаугурации избранного Президента ИРИ Хасана Рохани
Прибывший в Исламскую Республику Иран с рабочим визитом Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на официальной церемонии инаугурации избранного Президента ИРИ Хасана Рохани. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Вечером от имени Президента Рохани будет дан официальный приём в честь прибывших в Тегеран высокопоставленных делегаций.
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