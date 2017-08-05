В Иране проходит инаугурация Хасана Роухани – присутствует и Серж Саргсян

В Иране началась церемония инаугурации президента Хасана Роухани.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, на церемонии присутствует и Серж Саргсян, прибывший с этой целью в Тегеран.

На церемонии присутствуют 100 делегаций из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 спикеров парламентов, 92 высоких международных делегаций.

19 мая 2017г. в Иране состоялись президентские выборы, в результате которых переизбран Хасан Роухани (57% голосов).