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В Иране проходит инаугурация Хасана Роухани – присутствует и Серж Саргсян


В  Иране  началась церемония инаугурации президента Хасана Роухани. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на IRNA, на церемонии  присутствует и Серж Саргсян, прибывший  с этой  целью в  Тегеран.

На церемонии присутствуют 100 делегаций  из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 спикеров парламентов, 92 высоких международных делегаций.

19 мая 2017г. в Иране состоялись президентские выборы, в  результате  которых переизбран Хасан Роухани (57% голосов).

 



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