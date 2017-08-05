«Ереванское лето 2017»: день мороженого в ереванском зоопарке

В рамках программы трехмесячных мероприятий «Ереванское лето 2017» и при сотрудничестве мэрии Еревана с частным сектором, в ереванском зоопарке было организовано традиционное мероприятие «День мороженого». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

С 10:00 утра до 15:00 мороженое будет продаваться по символичной цене – 50 драмов. Посетителей также ожидают конкурсы, викторины, веселая музыка до позднего вечера. Вся выручка будет направлена на улучшение условий содержания закавказских бурых медведей.На «Экоплощадке» школьники вместе с волонтерами на глазах посетителей из отходов изготовят макет мороженого.Посетители зоопарка отметили, что праздник, действительно, удался и выразили свою благодарность инициаторам за веселое и интересное мероприятие.