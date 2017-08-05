Тайфун в Японии. есть пострадавшие

Один человек погиб, еще один пострадавший находится без сознания в результате сильного тайфуна "Нору" на южных островах Японии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Из-за тайфуна более 14 тысяч семей на юге Японии остались без электричества.



