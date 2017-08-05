Литва призвала Киев дать возможность Саакашвили ршить вопрос гражданства в судебном порядке

Литва призвала Украину предоставить экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возможность в судебном порядке защищать свое право на украинское гражданство.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заверил, что Литва и впредь намерена твердо поддерживать Украину, но одновременно будет требовать не ограничивать права оппозиции.

Ранее стало известно, депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить Саакашвили литовское гражданство. Он полагает, что экс-президент Грузии мог бы в Литве заниматься политической аналитикой.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства.