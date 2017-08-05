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Тигран Саркисян в Тегеране: в ближайшее время ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном


В  связи с инаугурацией президента Ирана Хасана Роухани в  Тегеран прибыла и делегация во главе с председателем ЕЭК  Тиграном Саркисяном.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на IRNA, Тиграна Саркисяна принял первый  вице-премьер Ирана Эсхад Джахангири.

Стороны  обсудили вопросы  сотрудничества между ЕАЭС и Ираном, а также санкций  США в  отношении России и Ирана.

Тигран Саркисян выразил надежду, что соглашение  между  ЕАЭС и Ираном о создании свободной  экономической  зоны будет подписано в  ближайшее время. На состоявшемся в марте в  Бишкеке заседании межправительственного совета ЕАЭС главы правительств стран ЕАЭС утвердили постановление  о начале  работ по подготовке временного соглашения, что приведет к  подписанию  соглашения    о создании свободной  экономической  зоны. 

В свою очередь Эсхад Джахангири оценил как неприемлемые  и необоснованные санкции США. «Новые односторонние санкции  США в  отношении России и Ирана неприемлемы и достойны  осуждения, и в таких условиях использование возможностей ЕАЭС может помочь решению проблемм, которые  встали перед Россией  и Ираном», - сказал Джахангири. 

С целью присутствовать на церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Роухани в Тегеран прибыли более 50 международных делегаций.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на IRNA, для  участия в  церемонии инаугурации в Иране  находятся президент РА Серж Саргсян, высокий  представитель ЕС – комиссар по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, вице-премьер РФ Дмитрий  Рогозин, спикер парламента Северной  Кореи Ким Йон Нам, делегации Палестины, Южной  Кореи, Молдовы и Ливана.

 

  



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