Тигран Саркисян в Тегеране: в ближайшее время ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

В связи с инаугурацией президента Ирана Хасана Роухани в Тегеран прибыла и делегация во главе с председателем ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, Тиграна Саркисяна принял первый вице-премьер Ирана Эсхад Джахангири.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между ЕАЭС и Ираном, а также санкций США в отношении России и Ирана.

Тигран Саркисян выразил надежду, что соглашение между ЕАЭС и Ираном о создании свободной экономической зоны будет подписано в ближайшее время. На состоявшемся в марте в Бишкеке заседании межправительственного совета ЕАЭС главы правительств стран ЕАЭС утвердили постановление о начале работ по подготовке временного соглашения, что приведет к подписанию соглашения о создании свободной экономической зоны.

В свою очередь Эсхад Джахангири оценил как неприемлемые и необоснованные санкции США. «Новые односторонние санкции США в отношении России и Ирана неприемлемы и достойны осуждения, и в таких условиях использование возможностей ЕАЭС может помочь решению проблемм, которые встали перед Россией и Ираном», - сказал Джахангири.

С целью присутствовать на церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Роухани в Тегеран прибыли более 50 международных делегаций.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, для участия в церемонии инаугурации в Иране находятся президент РА Серж Саргсян, высокий представитель ЕС – комиссар по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, спикер парламента Северной Кореи Ким Йон Нам, делегации Палестины, Южной Кореи, Молдовы и Ливана.