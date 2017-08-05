Власти Саудовской Аравии мобилизуют 30 тысяч медработников

Власти Саудовской Аравии мобилизуют до 30 тыс. медицинских работников в целях обеспечения безопасности для паломников, которые ежегодно приезжают к святыням ислама - в Мекку и Медину, чтобы совершить хадж.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, начало сезона хаджа в этом году выпадает ориентировочно на 30 августа и завершится 4 сентября праздником жертвоприношения Ид аль-Адха.

На этот период будут мобилизованы до 30 тыс. медицинских работников, готовых в любой момент оказать помощь оказавшемуся в беде паломнику.

Кроме того, ведомство запустило программу по вакцинации от менингита и гриппа всего персонала, предоставляющего услуги пилигримам. По прилете в международный аэропорт Джидды иностранные гости будут обязаны пройти медицинское освидетельствование.