США не могут серьезно влиять на Россию. Кисляк
Вашингтон не является важным экономическим партнером Москвы, который способен серьезно влиять на развитие России.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» передавая заявление посла РФ в США Сергея Кисляка, завершивший свою миссию в июле.
Как отметил посол, на сегодняшний день экономические отношения России и США остаются "крайне неразвитыми".
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