Трудовые мигранты из ЕС могут получить двухлетние британские визы после Brexit

Трудовые мигранты из стран Евросоюза в возрасте до 30 лет могут получить двухлетние британские визы, которые дадут им право жить и работать в Великобритании после выхода ее из ЕС.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Daily Telegraph.

"Есть масса причин для этого: у молодых мигрантов впереди более продолжительная трудовая жизнь, поэтому у них больше шансов внести положительный вклад в экономику", - говорится в докладе Консультативного комитета по вопросам миграции.