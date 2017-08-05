Кассир в Центре одежды вместо 25 тысяч драмов по ошибке выдала покупателю 475 драмов сдачи

В Эребунийское отделение полиции Еревана 2 августа обратилась кассир Центра одежды, которая сообщила, что взяла у покупателя 50.000-драмовую купюру, но вследствие усталости и рассеянности в компьютере оприходовала 500 драмов и вернула покупателю 475 драмов сдачи вместо 25 тысяч.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, камеры зафиксировали весь ход покупки и покупателя.

Полиция призывает покупателя явиться в Эребунийское отделение, а тех, кто может сообщить о нем информацию, обратиться в Эребунийское или любое другое отделение полиции, гарантируя при этом тайну личности заявителя.