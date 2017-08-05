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Кассир в Центре одежды вместо 25 тысяч драмов по ошибке выдала покупателю 475 драмов сдачи


В Эребунийское отделение  полиции Еревана 2  августа  обратилась кассир Центра одежды, которая  сообщила, что взяла  у  покупателя 50.000-драмовую купюру, но вследствие  усталости и рассеянности в компьютере оприходовала 500 драмов и вернула покупателю 475 драмов  сдачи  вместо 25 тысяч.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, камеры  зафиксировали весь ход покупки и покупателя.

Полиция призывает покупателя явиться в Эребунийское  отделение, а  тех, кто может сообщить о нем информацию, обратиться в Эребунийское или любое  другое   отделение полиции,  гарантируя при этом тайну личности заявителя.



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