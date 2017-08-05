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В Турции армяне стали больше говорить о своей идентичности


В  Турции армяне  стали больше говорить о своей  идентичности.

Об этом в пресс-клубе  Арменпресс говорил председатель Фонда «Возвращение», член организации «Национальный  съезд западных армян» Арагац Ахоян, который  побывал в ряде городов. Побеседовал с людьми.

«Конечно, многие  не говорят по-армянски, но радует уже то, что они поднимают вопрос своей  идентичности», - сказал он.

Долгие годы турецкие  власти последовательно и целенаправленно подвергали армян этнической  и религиозной  ассимиляции, стирали язык, культуру, однако сегодня вопрос идентичности вновь поднимает голову.

«В некоторых городах армяне вполне организованны, поддерживают связь с Арменией. Движение  началось. Конечно, это опасно, но люди готовы – чего не было всего несколько лет назад», - сказал Ахоян.

В качестве  примера  организованности он напомнил события в  Харберде, когда власти решили построить на территории Армянской  Протестантской  церкви построить автостоянку. Инициатива  была  пресечена  в результате  протеста  армянской  общины.

Подобную ситуацию Ахоян увидел в Муше. Местная  община начала судебный  процесс по вопросу армянского кладбища, расположенного на  участке площадью 8000 кв/м. здесь находится и могила  Геворга Чавуша. 

 «Дело не  в  том, что не  хотят отдать армянам, другого механизма нет. Когда умирает христианин, его не  могут похоронить – кладбище  закрыто, а  на  исламском нельзя. Это делается тайком. Сегодня местные армяне  уже подняли этот вопрос», - сказал Ахоян.

  



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