В Турции армяне стали больше говорить о своей идентичности.

Об этом в пресс-клубе Арменпресс говорил председатель Фонда «Возвращение», член организации «Национальный съезд западных армян» Арагац Ахоян, который побывал в ряде городов. Побеседовал с людьми.

«Конечно, многие не говорят по-армянски, но радует уже то, что они поднимают вопрос своей идентичности», - сказал он.

Долгие годы турецкие власти последовательно и целенаправленно подвергали армян этнической и религиозной ассимиляции, стирали язык, культуру, однако сегодня вопрос идентичности вновь поднимает голову.

«В некоторых городах армяне вполне организованны, поддерживают связь с Арменией. Движение началось. Конечно, это опасно, но люди готовы – чего не было всего несколько лет назад», - сказал Ахоян.

В качестве примера организованности он напомнил события в Харберде, когда власти решили построить на территории Армянской Протестантской церкви построить автостоянку. Инициатива была пресечена в результате протеста армянской общины.

Подобную ситуацию Ахоян увидел в Муше. Местная община начала судебный процесс по вопросу армянского кладбища, расположенного на участке площадью 8000 кв/м. здесь находится и могила Геворга Чавуша.

«Дело не в том, что не хотят отдать армянам, другого механизма нет. Когда умирает христианин, его не могут похоронить – кладбище закрыто, а на исламском нельзя. Это делается тайком. Сегодня местные армяне уже подняли этот вопрос», - сказал Ахоян.