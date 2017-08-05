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Спасательный вертолет разбился в Альпах, пытаясь эвакуировать альпиниста


Спасательный вертолет потерпел крушение, пытаясь эвакуировать почувствовавшего себя плохо альпиниста с самого высокого пика австрийских Альп.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на Daily Telegraph.

Несмотря на ЧП, никто из находящихся на борту сильно не пострадал. 



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