Температура воздуха в Армении повысится

6-10 августа в республике ожидается высокий температурный фон.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в Ереване, Араратской долине и низинах Сюника днем ожидается +39...+41 градусов и высокая степень пожароопасности.

Среднесуточная температура 6-10 августа превысит норму на 5-6 градусов.

6-8 августа температура повысится на 1-2 градуса.