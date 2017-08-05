Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Температура воздуха в Армении повысится


6-10 августа в республике  ожидается высокий  температурный фон.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, в Ереване, Араратской долине и низинах Сюника днем ожидается +39...+41 градусов и высокая степень пожароопасности.

Среднесуточная температура  6-10 августа превысит норму на 5-6 градусов.

6-8 августа температура повысится на 1-2 градуса.



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