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За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойная


30 июля-5 августа ситуация на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно   спокойная.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, в  указанный период  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 110  раз.  

Передовые  части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные  перед ними боевые задачи.



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