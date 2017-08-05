За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойная

30 июля-5 августа ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно спокойная.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, в указанный период на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 110 раз.

Передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.