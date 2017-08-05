Сирийская армия отразила атаки ИГ на Дейр-эз-Зор

Правительственные войска Сирии при поддержке сирийских ВВС отразили атаки террористической группировки "Исламское государство" на город Дейр-эз-Зор.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агенство SANA.

По данным агентства, защитники осажденного города ликвидировали всех боевиков, участвовавших в атаке.