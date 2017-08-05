Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Сирийская армия отразила атаки ИГ на Дейр-эз-Зор


Правительственные войска Сирии при поддержке сирийских ВВС отразили атаки террористической группировки "Исламское государство" на город Дейр-эз-Зор. 

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агенство SANA. 

По данным агентства, защитники осажденного города ликвидировали всех боевиков, участвовавших в атаке.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации