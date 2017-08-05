Арагаца Ахояна не удивляет разрушение в Турции армянских кладбищ

Разрушение в Турции армянских кладбищ – не новость. Не удивляет и то, что органы самоуправления Эгремита (Ванская губерния) дали разрешение на строительстве туалетов на месте армянского кладбища в селе Дилкайя.

Об этом в пресс-клубе Арменпресс говорил председатель Фонда «Возвращение», член организации «Национальный съезд западных армян» Арагац Ахоян.

«Я был там. Территория находится на берегу моря. Местные власти обустраивают ее, строят инфраструктуры, а на этом месте решили построить туалеты», - сказал он. Несмотря на поднятый шум, критику СМИ, протесты курдов, строительство осуществилось быстрыми темпами.

«Турция остается верна себе и своей политике. Уничтожены огромное количество армянских памятников культуры – материальной и нематериальной. Да, сохранены храмы Ахтамара – церкви Св.Креста и Св. Киракоса, но ведь этого слишком мало для цивилизованного мира.

Территория армянского кладбища и холм Дилкайя признаны охраняемой территорией 1-й степени, однако ОМС Эгремита решил построить там туалеты и раздевалки.

Во время строительства из земли выкопаны человеческие кости. В 1984г. на холме Дилкайя проводили совместные археологические работы Эгейский университет, Ванский музей и Ванский центр историко-археологических исследований. В результате работ обнаружено 24 захоронения урартского периода. На этой территории проживали армяне. Здесь родился выдающийся армянский художник Аршил Горки.