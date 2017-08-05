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Арагаца Ахояна не удивляет разрушение в Турции армянских кладбищ


Разрушение  в Турции армянских кладбищ – не новость. Не  удивляет и то, что органы  самоуправления Эгремита (Ванская губерния) дали разрешение  на  строительстве  туалетов на месте  армянского кладбища в селе Дилкайя.

Об этом в пресс-клубе  Арменпресс говорил председатель Фонда «Возвращение», член организации «Национальный  съезд западных армян» Арагац Ахоян.

«Я был там. Территория  находится на берегу моря. Местные власти обустраивают ее, строят инфраструктуры, а на этом месте  решили построить туалеты», - сказал он. Несмотря  на  поднятый шум, критику СМИ, протесты  курдов, строительство осуществилось быстрыми темпами.

«Турция  остается верна себе и своей  политике. Уничтожены огромное  количество армянских памятников культуры – материальной  и нематериальной. Да, сохранены храмы Ахтамара – церкви Св.Креста  и Св. Киракоса, но ведь этого слишком мало для цивилизованного мира. 

Территория  армянского кладбища и холм Дилкайя признаны охраняемой  территорией 1-й степени, однако ОМС Эгремита решил построить там туалеты  и раздевалки. 

Во время строительства из земли выкопаны человеческие  кости. В  1984г. на холме  Дилкайя проводили совместные археологические  работы  Эгейский  университет, Ванский  музей и Ванский  центр историко-археологических исследований. В результате  работ обнаружено 24 захоронения урартского периода.  На этой  территории проживали армяне. Здесь родился выдающийся армянский художник  Аршил Горки.

  



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