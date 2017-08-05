На Кубке Сингфилда Аронян делит 4-8 места

Состоялись партии 2-го тура на Кубке Сингфилда.

Как передает Арменпресс, ничьей закончились все партии: Каруана-Непомнящий, Карякин-Аронян, Ананд-Карлсен, Вашье-Лаграв—Свидлер и Со-Накамура.

По итогам тура Карлсен, Каруана и Вашье-Лаграв, набравшие по 2 очка, делят 1-3 места. Левон Аронян 1,5 очками делит 4-8 места.

Сегодня состоятся партии 4-го тура:

Непомнящий-Накамура

Свидлер-Со

Карлсен—Вашье-Лаграв

Аронян-Ананд

Каруана-Карякин.