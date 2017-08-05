Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

На Кубке Сингфилда Аронян делит 4-8 места


Состоялись партии 2-го тура  на  Кубке Сингфилда.

Как  передает Арменпресс, ничьей закончились все  партии: Каруана-Непомнящий, Карякин-Аронян, Ананд-Карлсен, Вашье-Лаграв—Свидлер и Со-Накамура.

По итогам тура Карлсен, Каруана и Вашье-Лаграв, набравшие  по 2  очка, делят 1-3 места. Левон Аронян  1,5 очками делит 4-8 места.

Сегодня состоятся партии 4-го тура:

Непомнящий-Накамура

Свидлер-Со

Карлсен—Вашье-Лаграв

Аронян-Ананд

Каруана-Карякин.



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