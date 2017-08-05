В Турции потерпел аварию автобус – есть жертвы и раненые

В Амасии (Турция) потерпел аварию автобус, совершавший регулярные рейсы Стамбул–Самсун.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая Haberler.

Есть жертвы и раненые: 5 человек погибли, 36 получили ранения разной степени тяжести.

Раненые госпитализированы. Причины аварии выясняются.