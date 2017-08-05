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В Турции потерпел аварию автобус – есть жертвы и раненые


В Амасии (Турция) потерпел аварию автобус, совершавший  регулярные рейсы Стамбул–Самсун.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая Haberler.  

Есть  жертвы  и раненые: 5 человек погибли, 36 получили ранения разной  степени тяжести.

Раненые  госпитализированы. Причины  аварии выясняются.



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