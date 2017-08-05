Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Трамп и Макрон обсудили вопросы расширения сотрудничества в Ираке и Сирии


Президенты  США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный  разговор, во время  которого обсудили вопросы  расширения сотрудничества в  Ираке  и Сирии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The National.

Кроме  того, президенты  обсудили ситуацию в  Венесуэле, согласовав вопрос о том, что режим Мадуро должен восстановить «права венесуэльского народа».



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации