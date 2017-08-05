Трамп и Макрон обсудили вопросы расширения сотрудничества в Ираке и Сирии

Президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы расширения сотрудничества в Ираке и Сирии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The National.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Венесуэле, согласовав вопрос о том, что режим Мадуро должен восстановить «права венесуэльского народа».