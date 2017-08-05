4 августа премьер-министр РА Карен Карапетян провел совещание в Армавирской области, на котором обсуждался ход выполнения программ по развитию общин и перспективные планы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, губернатор области Ашот Каграманян отметил, что доля Армавирской области в республиканском ВВП в 2015-2016 гг. составила 5-6%. Объем сельхозпродукции составляет 167 млрд др.

Сельским хозяйством занимаются 48002 крестьянских и фермерских хозяйств, переработкой – 34 компании. Из области в правительство представлены 11 инвестиционных программ в сфере с/хозяйства. При содействии премьера в предгорных районах установлены солнечных станции, проводится поиск доноров для газификации 9 общин.

Разработаны пятилетние планы развития 97 общин. Ашот Каграманян отметил, что после поручения премьера особое внимание уделяется выполнению общинных бюджетов.

Уже 7 лет область держит первенство по числу набора первоклассников, причем это число растет с каждым годом на 150-225 детей. Обсуждаются вопросы состояния зданий и финансирования 5 школ с 50 учениками и 8 школ с 51-100 учениками. В Минобрнауки представлено предложение об объединении нескольких школ.

В стадии изучения также вопрос оптимизации медучреждений.

В сфере инфраструктур намечено реализовать около 5.3 млрд др., при этом на строительство дорог – около 1.3 млрд. губернатор отметил, что область активно сотрудничает с территориальными единицами ряда стран с целью привлечения инвестиций и развития социально-экономической сферы. Приоритетной задачей в области остается проблема занятости.

Карен Карапетян отметил, что Армавирская область – в числе областей с лучшим показателем доли с/хозяйственного валового продукта на душу населения. Слабое место – развитость промышленной сферы, механизация с/хозяйства.

Эти сравнительные показатели легли в основу стратегии развития области на 2017-2025 гг. в этом контексте значительная часть представленных программ касается оздоровления с/хозяйственных и промышленных предприятий. Выразив удовлетворение проделанной работой, глава правительства сообщил, что правительство рассматривает возможности стимулирования бизнес-программ с помощью инструментария государственной помощи.

Относительно собственных доходов области и сбора сумм в области мусоровывоза, Карен Карапетян отметил, что показатели неудовлетворительные. Он поручил провести тщательный анализ указанных проблем.

Премьеру было доложено о проведенной работе по организации с/хозяйственных работ, о состоянии ирригационной системы, системе защиты от стихийных бедствий и др.

«Для решения проблем с/хозяйства, в том числе - сохранения и использования водных ресурсов, мы предлагаем строительство малых и средних водохранилищ. Это приведет к уменьшению расходов на сохранение 1 кб/м воды, поскольку расходы на строительство больших хранилищ намного выше. В этом вопросе мы будем последовательны», - сказал премьер.

Отметив, что есть проблема эффективности системы противоградной защиты, Карен Карапетян сообщил, что уже в сентябре в Армавирской и Арагацотнской областях будет протестирована новая система п/градной защиты. Отметив важность государственного содействия в лизинговой программе в области с/хозяйства, глава правительства поручил провести тщательный анализ эффективности механизации с/хозяйственной сферы и финансовой составляющей.

С ответственными лицами сферы образования и здравоохранения области Карен Карапетян обсудил проведенную и предстоящую работы в данных сферах.