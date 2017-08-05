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Карен Карапетян провел совещание в Армавирской области


4 августа премьер-министр РА Карен Карапетян провел совещание в Армавирской  области, на котором обсуждался ход выполнения  программ по развитию общин и перспективные  планы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, губернатор области Ашот Каграманян отметил, что доля  Армавирской  области в  республиканском ВВП в 2015-2016 гг. составила 5-6%. Объем сельхозпродукции составляет 167 млрд др.  

Сельским хозяйством занимаются 48002 крестьянских и фермерских хозяйств, переработкой – 34 компании. Из области в  правительство представлены 11 инвестиционных программ в сфере с/хозяйства. При содействии премьера в  предгорных районах установлены солнечных станции, проводится поиск доноров для газификации 9  общин. 

Разработаны пятилетние  планы  развития  97 общин. Ашот Каграманян отметил, что после  поручения  премьера  особое  внимание уделяется выполнению общинных бюджетов. 

Уже 7 лет область держит первенство по числу набора  первоклассников, причем это число растет с каждым годом на 150-225 детей. Обсуждаются вопросы  состояния  зданий  и финансирования 5  школ с 50 учениками и 8 школ с 51-100 учениками. В  Минобрнауки представлено предложение  об объединении нескольких школ.

В  стадии изучения  также вопрос оптимизации медучреждений. 

В сфере  инфраструктур намечено реализовать около 5.3 млрд др., при этом на строительство дорог – около 1.3 млрд. губернатор отметил, что область активно сотрудничает с территориальными единицами ряда стран с целью привлечения  инвестиций и развития социально-экономической  сферы. Приоритетной  задачей  в  области остается проблема занятости.

Карен Карапетян отметил, что Армавирская область – в  числе  областей  с лучшим показателем доли с/хозяйственного валового продукта  на  душу  населения. Слабое  место – развитость промышленной  сферы, механизация с/хозяйства.

Эти сравнительные показатели легли в  основу стратегии развития  области на 2017-2025 гг. в этом контексте значительная  часть представленных программ касается оздоровления с/хозяйственных и промышленных предприятий. Выразив удовлетворение  проделанной  работой, глава правительства сообщил, что правительство рассматривает возможности стимулирования  бизнес-программ с помощью инструментария  государственной  помощи. 

Относительно собственных доходов  области и сбора сумм в области мусоровывоза, Карен Карапетян отметил, что показатели неудовлетворительные. Он поручил провести тщательный  анализ указанных проблем.

Премьеру  было доложено о проведенной  работе  по организации с/хозяйственных работ, о состоянии ирригационной  системы, системе  защиты  от стихийных бедствий  и др.

«Для  решения  проблем с/хозяйства, в том числе - сохранения  и использования  водных ресурсов, мы  предлагаем строительство малых и средних водохранилищ. Это приведет к уменьшению расходов  на сохранение  1 кб/м воды, поскольку расходы  на строительство больших хранилищ намного выше. В  этом вопросе  мы  будем последовательны», - сказал премьер. 

Отметив, что есть проблема эффективности системы  противоградной  защиты, Карен Карапетян сообщил, что уже в  сентябре в  Армавирской  и Арагацотнской областях будет протестирована новая система п/градной защиты. Отметив важность государственного содействия в лизинговой  программе в  области с/хозяйства, глава  правительства поручил провести тщательный  анализ эффективности механизации с/хозяйственной  сферы и финансовой  составляющей.

С ответственными лицами сферы  образования  и здравоохранения  области Карен Карапетян обсудил проведенную и предстоящую работы  в  данных сферах.



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