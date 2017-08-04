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Конгрессмен Дэйвид Валадо содействует усилиям по разминированию Арцаха


Член Палаты  представителей США Дэйвид Валадо считает важным продолжение работ по разминированию Арцаха.

Как  сообщили Арменпресс в Комитете Ай Дата США, об этом Валадо сказал во время встречи с  членами комитета. 

«Считаю важным сотрудничество с Комитетом Ай Дата США по этой  чрезвычайно важной   инициативе. Разминирование  спасает жизни, предохраняет от смертельных ранений, создает возможность заниматься сельскохозяйственным  трудом и т.д.», - подчеркнул конгрессмен.

Он отметил также, в  долгосрочном плане эти работы создают условия для  мирного диалога Армении и Азербайджана. 

Валадо представляет Калифорнию, 21-1и/у, который  охватывает долину  Сан-Хоакин, густо населенный  армянами.

Он содействует разминированию Арцаха, прилагая усилия к  финансированию этого процесса от США. Его усилиями в 2018 фискальном году США  продолжат содействовать разминированию через негосударственную организацию  HALO Trust, которая с  2006г.  по всему  миру  обезвредила 8733 противопехотных, 2584 противотанковых мин, 12423 кассетных бомб, 180858 единиц оружия и 48572 других взрывчаток.

 

  



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