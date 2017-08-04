Конгрессмен Дэйвид Валадо содействует усилиям по разминированию Арцаха

Член Палаты представителей США Дэйвид Валадо считает важным продолжение работ по разминированию Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Комитете Ай Дата США, об этом Валадо сказал во время встречи с членами комитета.

«Считаю важным сотрудничество с Комитетом Ай Дата США по этой чрезвычайно важной инициативе. Разминирование спасает жизни, предохраняет от смертельных ранений, создает возможность заниматься сельскохозяйственным трудом и т.д.», - подчеркнул конгрессмен.

Он отметил также, в долгосрочном плане эти работы создают условия для мирного диалога Армении и Азербайджана.

Валадо представляет Калифорнию, 21-1и/у, который охватывает долину Сан-Хоакин, густо населенный армянами.

Он содействует разминированию Арцаха, прилагая усилия к финансированию этого процесса от США. Его усилиями в 2018 фискальном году США продолжат содействовать разминированию через негосударственную организацию HALO Trust, которая с 2006г. по всему миру обезвредила 8733 противопехотных, 2584 противотанковых мин, 12423 кассетных бомб, 180858 единиц оружия и 48572 других взрывчаток.