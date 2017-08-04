Форвард «Шапенкоенсе» присоединился к «Арарату»

Экс-форвард бразильского «Шапенкоенсе» Падилья Мартинс Вильям присоединился к ереванскому «Арарату».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист 4 августа участвовал в тренировках «Арарата».

К ереванскому клубу присоединился также 21-летний полузащитник молодежной сборной Армении Арам Кочарян – из «Бананца».