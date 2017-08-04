Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Форвард «Шапенкоенсе» присоединился к «Арарату»


Экс-форвард бразильского  «Шапенкоенсе» Падилья Мартинс Вильям присоединился  к  ереванскому «Арарату».

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  клуба.

23-летний  футболист 4 августа участвовал в  тренировках «Арарата».

К  ереванскому клубу  присоединился также 21-летний полузащитник молодежной  сборной  Армении Арам Кочарян – из «Бананца».



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