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На ереванском предприятии по производству губки вспыхнул пожар


4  августа в 18:23 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что на ереванском предприятии по производству  губки  на проспекте  Исаакяна вспыхнул пожар. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на   место выехал  боевой расчет, оперативная группа и группа  быстрого реагирования  ЦКУ МЧС РА.



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