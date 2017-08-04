На ереванском предприятии по производству губки вспыхнул пожар

4 августа в 18:23 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на ереванском предприятии по производству губки на проспекте Исаакяна вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет, оперативная группа и группа быстрого реагирования ЦКУ МЧС РА.