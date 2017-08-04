В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА продолжается следствие по убийству нескольких лиц в селе Шамирам. По найденным доказательствам предъявлено обвинение за сокрытие особо тяжкого преступления в Шамираме.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК РА, на основании фактических данных удалось выяснить, что после совершения убийства - особо тяжкого преступления в ритуальном салоне села Шамирам преступнику помог сбежать с места происшествия его дядя.

Так, 1 августа предполагаемый Тельман Калашян (1967 г/р). 1 августа в 09:30 часов Калашян ворвался с ругательствами в ритуальный салон близ кладбища села Шамирам, где езиды проводили траурную похоронную церемонию «Хер», потом выстрелил из принесенного оружия в направлении находящихся на поминках. В результате 4 человека убиты, 7 ранены.

Сразу же после этого Калашян скрылся с места происшествия, его пытался остановить один из участников поминок, который преследовал его на своей машине. По данным следствия он настиг преследуемого в конце села и сбил машину Калашяна, которая от удара съехала с дороги в поле и в результате повреждения остановилась.

Следствие выяснило также, что Калашян с оружием в руке вышел из машины и стал стрелять в своего преследователя, однако тот увернулся. К Калашяну подъехал на машине его дядя, который также был на поминках и стал свидетелем преступления, и вывез его с этого места – они уехали оба.

На основании имеющихся доказательств 67-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.334 УК РА - за сокрытие особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя, в его отношении избрана мера пресечения заключение под стражу.

Следствие продолжается. Соответствующим подразделениям полиции поручено активизировать оперативно-разведывательные мероприятия для поимки Тельмана Калашяна.