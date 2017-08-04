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Предъявлено обвинение за сокрытие особо тяжкого преступления в Шамираме


В  Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА продолжается следствие  по убийству нескольких лиц в  селе Шамирам.  По найденным доказательствам предъявлено обвинение за сокрытие  особо тяжкого преступления  в  Шамираме.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  СК РА, на основании фактических данных  удалось выяснить, что после  совершения убийства - особо тяжкого преступления в  ритуальном салоне села Шамирам преступнику помог сбежать с места  происшествия его дядя.  

Так, 1  августа предполагаемый Тельман Калашян (1967 г/р).  1  августа в 09:30 часов Калашян  ворвался с ругательствами в ритуальный салон  близ кладбища села  Шамирам, где  езиды проводили траурную  похоронную церемонию «Хер»,  потом выстрелил из принесенного оружия в  направлении находящихся  на  поминках.  В результате  4 человека убиты, 7 ранены.    

Сразу же после  этого Калашян скрылся с места  происшествия, его пытался остановить один из участников  поминок, который  преследовал его на  своей  машине. По данным следствия он настиг преследуемого в  конце  села и сбил машину Калашяна,  которая  от удара съехала с дороги в поле  и в  результате  повреждения  остановилась.

Следствие  выяснило также, что Калашян с оружием в руке вышел из машины и стал стрелять в  своего преследователя, однако тот увернулся. К  Калашяну  подъехал на машине его дядя, который также  был на  поминках и стал свидетелем преступления,  и вывез его с этого места – они уехали оба.

На основании имеющихся доказательств 67-летнему  мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.334 УК РА - за сокрытие  особо тяжкого преступления. По  ходатайству следователя, в его отношении избрана мера  пресечения     заключение  под стражу. 

Следствие  продолжается. Соответствующим подразделениям полиции поручено активизировать оперативно-разведывательные  мероприятия для поимки Тельмана Калашяна.

 

  



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