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Изменения в организации движения на перекрестке проспект Баграмяна – ул Московян


Дорожная полиция  РА  извещает, что с 7 августа 2017г. произойдут некоторые  изменения  в  организации движения  на перекрестке проспект Баграмяна – ул Московян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, треугольный островок безопасности от пр. Баграмяна к ул. Саят-Нова, светофор, знак «Стоп» и переход будут перенесены  на 25 метров к  указанному перекрестку, что значительно разгрузит и увеличит пропускную способность перекрестка, а  движение  автомобилей к первому  повороту  пр. Баграмяна к улицам Московян и Сарьяна будет беспрерывным, без участия  светофора.



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