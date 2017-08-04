Дорожная полиция РА извещает, что с 7 августа 2017г. произойдут некоторые изменения в организации движения на перекрестке проспект Баграмяна – ул Московян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, треугольный островок безопасности от пр. Баграмяна к ул. Саят-Нова, светофор, знак «Стоп» и переход будут перенесены на 25 метров к указанному перекрестку, что значительно разгрузит и увеличит пропускную способность перекрестка, а движение автомобилей к первому повороту пр. Баграмяна к улицам Московян и Сарьяна будет беспрерывным, без участия светофора.