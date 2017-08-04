Коалиция во главе с США признала гибель 624 мирных жителей в результате ударов по ИГ

По меньшей мере 624 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии в результате ударов возглавляемой США антитеррористической коалиции по боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с момента начала кампании в августе 2014 года.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в распространенном в пятницу штабом коалиции ежемесячном докладе о потерях среди мирного населения в зоне конфликта.

"На данный момент, основываясь на имеющихся сведениях, в штабе объединенных сил полагают, что, вероятно, по меньшей мере 624 гражданских лица были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции", - отмечается в документе. В этот раз в штабе также уточнили, что речь идет не только об авианалетах, но и об артиллерийских обстрелах.

С августа 2014 года в Ираке и Сирии ВВС коалиции нанесли почти 23 тыс. ударов. За этот же период получено 1101 сообщение о гибели мирных жителей, 151 из них подтвердилось. Обычно в каждом сообщении говорится о смерти нескольких человек.



