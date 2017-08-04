Армянская свадьба - в «Звартноце» покажут новую постановку
10 августа в 19.00 часов в историко-культурном музее-заповеднике «Звартноц» состоится постановка традиционной армянской свадьбы.
Как передает Арменпресс, инициатор - НКГО «Охрана культурно-исторических памятников и исторической среды». Зритель увидит настоящую, традиционную армянскую свадьбу со всеми обрядами – даже забытыми.
В постановке примут участие этнографические ансамбли песни и танца «Карин» (худ.рук. Гагик Гиносян), «Востан» (худ.рук. Г. Абелян-Бадалян), «Масунк (худ.рук. Л.Мкртчян и Г.Ананян).
Посетители историко-культурного музея-заповедника «Звартноц» могут стать непосредственными участниками зрелища.
Режиссер – Заслуженный деятель искусств РА Армен Манукян.
По вопросу билетов звонить по тел. 010- 58-74-25.