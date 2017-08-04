Американское военное командование подтвердило смерть главы исламистской организации "Аш-Шабаб", сообщает Associated Press.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, руководитель самой кровожадной в Африке исламистской группы Али Мохамед Хусейн, также известный как Али Джебель, был убит в Сомали в результате авиаудара 30 июля. Это самый высокопоставленный член "Аль-Шабаба", убитый в этом году.

Президент США Дональд Трамп в начале 2017 года одобрил расширение военных операций против связанной с "Аль-Каидой" группировки Аль-Шабаб". Было поручено увеличить количество ударов с воздуха по районам активных боевых действий в южной части Сомали.

В заявлении военных отмечается, что он отвечал за руководство силами данной группировки при нападениях на столицу Могадишо. В своем последнем публичном выступлении в начале 2017 года Али Джебель заявил, что группировка взяла верх в войне против сомалийского правительства в Могадишо.

Ранее в июле боевики "Аш-шабаба" выложили в сеть свое обращение к Трампу, где оскорбляли президента США и назвали его "безмозглым миллиардером".