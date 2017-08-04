Тереза Мэй опережает своего конкурента лишь на три пункта, показал опрос

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишь на 3% популярнее своего конкурента, лидера лейбористов Джереми Корбина, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, согласно результатам опроса, Мэй поддерживает 36% британских избирателей, тогда как Корбина – 33%. Также около трети респондентов (31%) затруднились определить наилучшую кандидатуру премьера.

Что касается партийных предпочтений, то здесь лейбористы обошли консерваторов: в поддержку партии Мэй высказался 41% избирателей, а лейбористов поддержали 44%.

Досрочные всеобщие выборы прошли в Великобритании 8 июня. Они были инициированы консерваторами под руководством Мэй, для того чтобы сплотить политиков и общество в свете предстоящего Brexit, но получилось наоборот: Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте и была вынуждена сформировать правительство меньшинства.

Опрос проводился 31 июля – 1 августа, в нем приняли участие 1 тысяча 665 человек.