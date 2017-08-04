Карен Карапетян ознакомился с программами компании Zangi

Премьер-министр РА Карен Карапетян посетил компанию IT-сферы – Zangi, где ознакомился с деятельностью компании, ее текущими и перспективными программами.

Zangi – это коммуникативная система нового поколения, позволяющая делать бесплатные звонки, видеозвонки и др. Zangi позволяет также live-видеозвонки с разрешением 720р.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, директор Zangi Ваграм Мартиросян сообщил, что приложением пользуются уже 1,5 абонентов. С 2016г. компания перешла на новый этап развития: в частности, приобрела партнеров 20+ Business-To-Business (B2B) в 12 странах мира. В настоящее время компания работает над созданием телекоммуникативных инфраструктур в масштабах стран. Приложение предлагает также малоскоростной интернет.

IT-технология, разработанная Zangi на основе искусственного интеллекта позволяет действовать в странах, блокирующих месседжи.

В этом году Zangi был представлен в Барселоне на Mobile World Congress, в настоящее же время готовится к выставкам в Дуюае и Лондоне – GITEX и Capacity Europe.

Глава правительства отметил важность армянских предприятий IT-сферы, отметив, что она и впредь будет в центре внимания правительства, которое готово обсудить предложения, исходящие из частного сектора, чтобы воплотить их в жизнь.