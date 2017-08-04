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Карен Карапетян ознакомился с программами компании Zangi


Премьер-министр РА Карен Карапетян посетил компанию IT-сферы – Zangi, где  ознакомился с  деятельностью компании, ее текущими и перспективными  программами.

Zangi – это коммуникативная  система  нового поколения, позволяющая делать бесплатные звонки, видеозвонки и др. Zangi позволяет также live-видеозвонки с разрешением 720р.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, директор Zangi Ваграм Мартиросян сообщил, что приложением пользуются уже  1,5 абонентов. С 2016г. компания  перешла  на новый этап развития: в  частности, приобрела партнеров  20+ Business-To-Business (B2B) в 12 странах мира. В  настоящее  время компания  работает над созданием телекоммуникативных инфраструктур в  масштабах стран. Приложение предлагает также малоскоростной  интернет. 

IT-технология, разработанная Zangi на основе искусственного интеллекта позволяет действовать в  странах, блокирующих месседжи.

В этом году Zangi был представлен в  Барселоне  на  Mobile World Congress, в  настоящее же  время готовится к  выставкам в Дуюае и Лондоне – GITEX и  Capacity Europe.    

Глава  правительства отметил важность армянских предприятий IT-сферы, отметив, что она и впредь будет в  центре  внимания правительства, которое  готово обсудить предложения, исходящие из частного сектора, чтобы  воплотить их в  жизнь.

 



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