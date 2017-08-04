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5 августа в Ереванском зоопарке состоится Праздник мороженого


В  рамках программы «Ереванское  лето 2017»  5 августа  в  Ереванском зоопарке  состоится Праздник  мороженого.

Как  передает Арменпресс, с 10 утра до позднего вечера посетителей ждет веселая музыка, игры  и много-много мороженого за символическую цену – 50 драмов. 

Продажа мороженого будет с 10:00 до 15:00. Весь сбор пойдет на обслуживание закавказского бурого медведя.

На «Экоплощадке» школьники тут же  на  месте, на глазах посетителей  из отходов  приготовят макет огромного мороженого.



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