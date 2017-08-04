В рамках программы «Ереванское лето 2017» 5 августа в Ереванском зоопарке состоится Праздник мороженого.

Как передает Арменпресс, с 10 утра до позднего вечера посетителей ждет веселая музыка, игры и много-много мороженого за символическую цену – 50 драмов.

Продажа мороженого будет с 10:00 до 15:00. Весь сбор пойдет на обслуживание закавказского бурого медведя.

На «Экоплощадке» школьники тут же на месте, на глазах посетителей из отходов приготовят макет огромного мороженого.