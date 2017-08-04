Saint Laurent предложил женщинам пройтись на шпильках с колесами

Французский модный дом Saint Laurent показал необычную модель обуви. Речь идет о роликовых коньках на шпильках, которые стали частью новой коллекции марки. Об этом сообщает The Dazed.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, обувь получила название Anja 100 Patch Pump Roller, цена — 2640 долларов. Туфли уже появились в продаже и представлены только в фирменных магазинах.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.