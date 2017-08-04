Премьер Ирландии предложил создать таможенный союз между ЕС и Великобританией

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар предложил после Brexit создать таможенный союз между ЕС и Великобританией.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Наверное, возможен таможенный союз между ЕС и Соединенным Королевством. У нас ведь есть такой союз с Турцией. Почему бы нам не создать его и с Великобританией?" - заявил Варадкар во время визита в Белфаст, столицу Северной Ирландии, входящей в состав Соединенного Королевства.

Ранее он высказался против появления "экономической границы" между Ирландией и Соединенным Королевством после Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.





