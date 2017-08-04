Выигравший в лотерею $68 миллионов британец так и не забрал свой выигрыш

Житель Великобритании, выигравший в лотерею EuroMillions 51,7 миллиона фунтов стерлингов (около 68 миллионов долларов), так и не обратился за своим выигрышем спустя почти неделю после объявления результатов лотереи, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, организаторы Британской национальной лотереи призвали всех участвовавших в Euromillions 28 июля проверить свои билеты. Отмечается, что по своему состоянию победитель сравнится с британским поп-музыкантом Эдом Шираном и уэльским футболистом Гаретом Бейлом. Согласно телерадиокомпании, данный джек-пот стал четвертым по величине в Великобритании в этом году.

Крупнейшая европейская лотерея EuroMillions проводится в девяти европейских странах: Франции, Великобритании, Испании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландии и Австрии.